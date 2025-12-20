Foto Reportaj | İmam Xomeyni (r) Dünya Mükafatının xarici qonaqları Əhli-Beyt (ə) Dünya Assambleyasının baş katibi ilə görüşdülər
Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: İmam Xomeyni (rizvanullahi əleyh) Dünya Mükafatının xarici qonaqları Ümümdünya Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) Assambleyasının baş katibi Ayətullah Ramazani ilə görüşdülər. Görüşdə Türkiyədən cənab Qadir Akaras, Əli Əsğər Kazemi, Abbas Kazemi və İspaniyadan Cəfər Qonzalez, eləcə də İslam Mədəniyyəti və Kommunikasiya Təşkilatının Elmi Əməkdaşlıq üzrə baş direktoru cənab Rəbbani, Ərəb və Afrika Məsələləri üzrə baş direktoru cənab Fərəhani və Təşkilatın Qum Nümayəndəliyinin rəhbəri cənab Rəfati iştirak etdilər.
20 dekabr 2025 - 12:25
Xəbər kodu: 1763886
Source: ABNA Xəbər Agentliyi
Şəkil: Məhəmməd Məhəmmədi
