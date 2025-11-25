  1. Ana səhifə
Foto Xəbər | Hz. Fatimə Zəhranın (səlamullahi əleyha) şəhadətinin ildönümü ilə bağlı Hz. Məsumənin (s.ə.) hərəmində matəm mərasimi

Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: Həzrət Fatimə Zəhranın (səlamullahi əleyha) şəhadətinin ildönümü münasibəti ilə Əhli-Beyt (əleyhimus-səlam) Kəriməsi, Həzrəti Fatiməi Məsumənin hərəmində, 12 İmamçı Şiələrin iştirakı ilə əzadarlıq mərasimi keçirilib.

25 noyabr 2025 - 12:38
Xəbər kodu: 1753943
Source: ABNA Xəbər Agentliyi
Foto: Hadi Çöhrəqani

