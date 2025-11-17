Qianwen; ABŞ-ın ChatGPT-si üçün Yeni Çin Rəqibi

Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: Çinin texnologiya nəhənglərindən biri, qabaqcıl açıq mənbə modelinə əsaslanaraq, ABŞ-ın ChatGPT kimi xidmətlərə ciddi rəqib olan "Qianwen" süni intellekt proqram təminatını təqdim etməklə qlobal süni intellekt rəqabətində güclü bir mövqeyə doğru yeni bir addım atdı.
Çinin "Alibaba" şirkəti bu gün (bazar ertəsi) Global Times jurnalında dərc etdiyi açıqlamada "Tongyi Qianwen" (Qwen) və ya "Min Müdriklik Sualı" tətbiq proqram təminatının yeni sınaq versiyalarının buraxıldığını elan etdi; bu addım şirkəti istehlakçı yönümlü süni intellekt bazarında daha ciddi rəqabətə çevirəcək.
Bəyanatda əlavə olunur ki, dünyanın ən qabaqcıl açıq mənbə modeli olan "Qianwen 3" modeli istifadə edilərək hazırlanmış bu proqram, həmçinin pulsuz giriş təklif etməklə və müxtəlif gündəlik xidmətlərlə inteqrasiya etməklə ChatGPT ilə birbaşa rəqabət aparmağı hədəfləyir.
Alibaba Cloud nümayəndəsinin sözlərinə görə, istifadəçilər yalnız bir əmrlə saniyələr ərzində tam tədqiqat hesabatı ala və avtomatik olaraq çoxsəhifəli PowerPoint faylı yarada bilərlər.
Bundan əlavə, bu Çin proqram təminatı Google Gemini, ChatGPT və Grac kimi aparıcı qlobal modellərə qarşı real vaxt investisiya strategiyası yarışmasında qalib gəlib.
Bu bəyanat Ağ Evin açıqlamasında Alibaba-nın ABŞ-a qarşı mübarizədə Çin ordusunu texniki cəhətdən dəstəklədiyini iddia etməsi ilə yanaşı, Pekinin "Çin hökumətinin qanuna uyğun olaraq məxfiliyin və məlumat təhlükəsizliyinin qorunmasına böyük əhəmiyyət verdiyini və şirkətləri heç vaxt qanunu pozan şəkildə məlumat toplamağa və ya saxlamağa məcbur etmədiyini və ya məcbur etməyəcəyini" vurğulaması ilə bağlıdır.
Eyni şəkildə, Alibaba açıqlamasında Çin şirkətinin imkanlarını genişləndirmək üçün yer və xəritələr, yemək sifarişi, bilet sifarişi, ofis alətləri, təhsil, alış-veriş və səhiyyə kimi xidmətləri bu proqram təminatına qoşmaq niyyətində olduğunu əlavə edib.
Şirkət həmçinin bu modelin xaricdəki populyarlığından istifadə etmək və qlobal bazarda ChatGPT ilə birbaşa rəqabət aparmaq üçün Qianwen tətbiqinin beynəlxalq versiyasının tezliklə istifadəyə veriləcəyini açıqlayıb.
Bu tətbiq proqramının əsasını təşkil edən Çin modeli uzun müddətdir Çinin açıq mənbə ekosisteminin sütunlarından biri kimi tanınır və tərtibatçılar və şirkətlər arasında ən yüksək istifadə nisbətinə malikdir.
