ABŞ-da miqrantlara qarşı dövlət səviyyəsində yeni represiyalar başlanıldı

Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: İRNA Xəbər Agentliyinin verdiyi Məlumata görə, ABŞ Daxili Təhlükəsizlik Nazirliyi ölkənin federal qüvvələrinin qanunsuz miqrantların həbsinə yönəlmiş genişmiqyaslı əməliyyata başladığını açıqlayıb.
Nazirlik əməliyyata cəlb olunan qüvvələrin sayı və ya həbs edilənlərin sayı barədə təfərrüatlar verməyib, lakin ştat hakimiyyətlərini təqsirkar hesab edərək bildirib ki, Şimali Karolina federal qanunları tətbiq edərək miqrantların həbsindən imtina edib.
Donald Trampın ABŞ prezidenti kimi yenidən vəzifəyə gəlməsindən bəri, miqrantlara qarşı təhlükəsizlik tədbirləri və qeyri-qanuni həbs hallarının əksər ştatlarda artdığı müşahidə olunur.
