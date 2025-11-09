ABŞ-da səfərdə olan Culani Mərkəzi Komandanlıq sahəsində ABŞ zabitləri ilə basketbol oynadı \ Video

9 noyabr 2025 - 17:50
Xəbər kodu: 1748488
Source: ABNA Xəbər Agentliyi
Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: Suriyaya silahlı çevrilişlə hakim kəsilmiş vəhhabi terrorçu Qolani ABŞ prezidenti Donald Trampla görüşmək üçün dünən ABŞ-a səfər edib. AFP xəbər agentliyinin məlumatına görə, görüşün gündəliyinə Suriyanın yenidən qurulması üçün maliyyə yardımı tələbi və ABŞ-ın Dəməşq yaxınlığında hərbi baza yaratmaq qərarı daxildir. Bu görüşün ilk addımı Əbu Məhəmməd Culaninin Mərkəzi Komandanlıq sahəsindəki oyunu ilə başlayıb.
