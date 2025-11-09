  1. Ana səhifə
21 yaşadək “Kata” komandamız dünya ikincisi oldu — İran bayrağına hərbi salam

9 noyabr 2025 - 18:08
Xəbər kodu: 1748524
Source: IRNA

Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: 21 yaşadək “Nage-no-Kata” növü üzrə İran “Kata” komandası, Sadiqian qardaşlarından ibarət heyətlə, dünya çempionatında gümüş medal qazanıb.

İranın bu iki gənc idmançısı hər hərəkət və texnikada göstərdikləri dəqiqlik və ustalıqla hakimlərin və tamaşaçıların diqqətini cəlb edərək, yarışda ikinci yeri tutublar və ölkə cüdosuna böyük uğur qazandırıblar.

