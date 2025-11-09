21 yaşadək “Kata” komandamız dünya ikincisi oldu — İran bayrağına hərbi salam
9 noyabr 2025 - 18:08
Source: IRNA
Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: 21 yaşadək “Nage-no-Kata” növü üzrə İran “Kata” komandası, Sadiqian qardaşlarından ibarət heyətlə, dünya çempionatında gümüş medal qazanıb.
İranın bu iki gənc idmançısı hər hərəkət və texnikada göstərdikləri dəqiqlik və ustalıqla hakimlərin və tamaşaçıların diqqətini cəlb edərək, yarışda ikinci yeri tutublar və ölkə cüdosuna böyük uğur qazandırıblar.
