  1. Ana səhifə
  2. Xidmət
  3. Fələstin və livan

Hizbullahın baş katibi: ABŞ İsrailin təcavüz və işğalının şərikidir

1 noyabr 2025 - 19:23
Xəbər kodu: 1745319
Source: ABNA Xəbər Agentliyi
Hizbullahın baş katibi: ABŞ İsrailin təcavüz və işğalının şərikidir

O deyib: İsrail rejiminin Livana qarşı təcavüzləri və təzyiqləri ABŞ nümayəndəsinin səfəri zamanı daha da şiddətlənir.

Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: Livan Hizbullah hərəkatının baş katibi Şeyx Nəim Qasim çıxışında bildirib: ABŞ guya Livanın problemlərini həll etməyə çalışdığını iddia edir, lakin bu ölkə nə tərəfsiz, nə də dürüst vasitəçidir, əksinə, sionist rejimin təcavüz və işğalçılığının açıq-aşkar şərikidir.

O deyib: İsrail rejiminin Livana qarşı təcavüzləri və təzyiqləri ABŞ nümayəndəsinin səfəri zamanı daha da şiddətlənir.

Şeyx Qasim əlavə edib: Livan torpağının hər qarışı bu ölkənin bir parçasıdır. Hər kim müqavimət göstərsə, öz torpağını azad edəcək və hər kim güzəştə getsə, onu itirəcək.

Sizin rəyiniz

You are replying to: .
captcha