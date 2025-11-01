Hizbullahın baş katibi: ABŞ İsrailin təcavüz və işğalının şərikidir

Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: Livan Hizbullah hərəkatının baş katibi Şeyx Nəim Qasim çıxışında bildirib: ABŞ guya Livanın problemlərini həll etməyə çalışdığını iddia edir, lakin bu ölkə nə tərəfsiz, nə də dürüst vasitəçidir, əksinə, sionist rejimin təcavüz və işğalçılığının açıq-aşkar şərikidir.
O deyib: İsrail rejiminin Livana qarşı təcavüzləri və təzyiqləri ABŞ nümayəndəsinin səfəri zamanı daha da şiddətlənir.
Şeyx Qasim əlavə edib: Livan torpağının hər qarışı bu ölkənin bir parçasıdır. Hər kim müqavimət göstərsə, öz torpağını azad edəcək və hər kim güzəştə getsə, onu itirəcək.
