  1. Ana səhifə
  2. Xidmət
  3. Fələstin və livan

Sionist rejimin Livanın cənubuna aviazərbəsi nəticəsində yaşayış evi partladılıb. Şəhid və yaralılar vardır

4 noyabr 2025 - 13:00
Xəbər kodu: 1746446
Source: ABNA Xəbər Agentliyi
Sionist rejimin Livanın cənubuna aviazərbəsi nəticəsində yaşayış evi partladılıb. Şəhid və yaralılar vardır

Eyni vaxtda baş verən hücumda sionist pilotsuz təyyarəsi sərhəddəki Ayta əl-Şəab şəhərində də bir motosikleti hədəfə alıb, daha bir vətəndaş Şəhid olub.

Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: Əl-Məyadin bildirir ki, işğalçı sionist rejimi Livanın Mes əl-Cəbəldəki Krum əl-Mərah bölgəsinə sızaraq ərazidəki bir yaşayış mənzili partladıb.

Livan Səhiyyə Nazirliyinin məlumatına görə, dünən sionist pilotsuz təyyarələri cənubdakı Əl-Duveyr şəhərində bir mülki avtomobili hədəfə alıb, bir vətəndaş Şəhid olub, yeddi nəfər yaralanıb.

Eyni vaxtda baş verən hücumda sionist pilotsuz təyyarəsi sərhəddəki Ayta əl-Şəab şəhərində də bir motosikleti hədəfə alıb, daha bir vətəndaş Şəhid olub.

Sizin rəyiniz

You are replying to: .
captcha