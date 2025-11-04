Sionist rejimin Livanın cənubuna aviazərbəsi nəticəsində yaşayış evi partladılıb. Şəhid və yaralılar vardır

Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: Əl-Məyadin bildirir ki, işğalçı sionist rejimi Livanın Mes əl-Cəbəldəki Krum əl-Mərah bölgəsinə sızaraq ərazidəki bir yaşayış mənzili partladıb.
Livan Səhiyyə Nazirliyinin məlumatına görə, dünən sionist pilotsuz təyyarələri cənubdakı Əl-Duveyr şəhərində bir mülki avtomobili hədəfə alıb, bir vətəndaş Şəhid olub, yeddi nəfər yaralanıb.
Eyni vaxtda baş verən hücumda sionist pilotsuz təyyarəsi sərhəddəki Ayta əl-Şəab şəhərində də bir motosikleti hədəfə alıb, daha bir vətəndaş Şəhid olub.
Sizin rəyiniz