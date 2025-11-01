  1. Ana səhifə
Qəzzada 20 min partlamamış bomba qalmaqdadır

1 noyabr 2025 - 18:31
Fələstin Muxtariyyətinin Qəzzadakı hökumətinin mətbuat ofisi: “Qəzzada 20 min partlamamış bomba qalmaqdadır.”

Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA:  İRNA Xəbər Agentliyinin verdiyi məlumata əsasən, Fələstin Muxtariyyətinin Qəzzadakı hökumətinin mətbuat ofisi cümə günü bəyan edib ki, Qəzza zolağında hələ də 20 min partlamamış bomba mövcuddur.

Bildirilib ki, bu bombalar beynəlxalq qanunlara əsasən qadağandır və yüksək partlayıcı maddələrdən ibarətdir. Onlar uzun illər aktiv vəziyyətdə qala bilər və nəticədə saatlı bombaya çevrilirlər.

Qeyd edək ki, Qəzzadakı bu vəziyyət ictimai təhlükəsizliyə ciddi təhdid yaradır, bərpa işlərini və sakinlərin evlərinə qayıdışını çətinləşdirir.

