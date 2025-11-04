  1. Ana səhifə
Tramp Nyu-York sakinlərini Hədələdi

4 noyabr 2025 - 11:45
Xəbər kodu: 1746423
Source: ABNA Xəbər Agentliyi
ABŞ Prezidenti Nyu-York sakinlərini şəhərə ayrılan maliyyə dəstəyinin və büdcənin azaldılması ilə hədələyib.

Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: Rusiya Əl-Youm xəbər agentliyinin məlumatına görə, ABŞ Prezidenti Donald Tramp müsəlman Demokrat namizəd Zəhran Məmdani mer seçkilərində qalib gələcəyi təqdirdə Nyu-York şəhərinə federal maliyyə dəstəyini məhdudlaşdıracağı ilə hədələyib.

O, əlavə edib: "Çox güman ki, Məmdani qalib gələrsə, ən aşağı maliyyə dəstəyi səviyyəsi Nyu-York üçün qalacaq."

Tramp əvvəllər Nyu-York sakinlərini Endryu Kuomoya səs verməyə çağırmışdı.

O, Məmdani qalib gələrsə, Nyu-Yorkun iqtisadi və sosial sahələrdə tam bir fəlakətlə üzləşəcəyini iddia etmişdi.

Qeyd etmək lazımdır ki, Nyu-York meri seçkiləri üçün erkən səsvermə dünən başa çatıb, bəzi xəbərlərdə isə "Zəhran Məmdani"nin liderlik etdiyi bildirilirdi.

