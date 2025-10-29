Qalibaf: İranlı qızların milli iradəsi və qanı düşmənlərin hiylə aparatını təsirsiz edir

Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: İRNA Xəbər Agentliyinin verdiyi məlumata görə, İran qadın milli həndbol komandasının Asiya çempionatı münasibətilə təbrik mesajında İslam Şurası Məclisinin sədri Məhəmməd Baqir Qalibaf çempionluğu təbrik edərib.
O, ünvanladığı təbrik mesajında əlavə edib: İranlı qızların milli iradəsi və qanı düşmənlərin aldatma aparatını təsirsiz edir. Əziz İran həmişə olduğu kimi iradə və güc toxumu səpən, milli qürur və şərəf səmərəsi alan belə qızlara sahib olması ilə fəxr edir.
Məhəmməd Baqir Qalibaf daha sonra vurğulayıb: İran torpağının qızları bir daha sübut etdilər ki, şərəfə çatmaqda və idman zirvələrini fəth etməkdə kişilərdən heç bir məhdudiyyətləri və ya fərqləri yoxdur. Dünyanın qadınlara reklam və kommersiya baxışı ilə yanaşdığı və İranlı qızları məhdud və qəlbi qırıq kimi təqdim etdiyi bir dövrdə sizin milli iradəniz və və qanınız düşmənlərin aldatma aparatını təsirsiz edib.
