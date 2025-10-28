ABŞ və Yaponiya nadir torpaq minerallarının tədarükü ilə bağlı saziş imzaladılar

Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: ABŞ Prezidenti Donald Tramp Yaponiyaya səfəri zamanı ölkənin Baş naziri Sanae Takaiçi ilə nadir torpaq metallarının hasilatı və emalı üzrə əməkdaşlıq proqramını, eləcə də iki ölkə arasında "alyansın yeni qızıl dövrü" haqqında sazişi imzalayıblar.
Bu barədə Ağ Evdən məlumat verilib.
Sənəddə vurğulanıb ki, xam və emal olunmuş vacib mineralların və nadir torpaq elementlərinin tədarükü ABŞ və Yaponiyanın daxili sənayesi üçün vacib əhəmiyyət kəsb edir.
Proqramın məqsədi hər iki ölkəyə hasilat, ayrılma və emal da daxil olmaqla, faydalı qazıntılar və nadir torpaq elementlərinin tədarük zəncirlərinin dayanıqlığını və təhlükəsizliyini təmin etməyə kömək etməkdir.
Hər iki tərəf təchizat zəncirindəki boşluqları aradan qaldırmaq üçün maraq doğuran layihələri birgə müəyyən etmək və altı ay ərzində seçilmiş layihələrə maliyyə dəstəyi göstərmək üçün tədbirlər görmək niyyətindədirlər ki, bu tədbirlər ABŞ və Yaponiyadakı müştərilərə, həmçinin ehtiyac olduqda eyni düşüncəli ölkələrə çatdırılması üçün yekun məhsulların yaradılmasını nəzərdə tutur.
Ağ Evin məlumatına görə, onlar ortaq məqsədlərə çatmaq üçün investisiya yanaşmalarını və prioritetlərini müəyyən etmək üçün 180 gün ərzində müvafiq nazirlərin ikitərəfli görüşünü keçirməyi planlaşdırırlar.
