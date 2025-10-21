Tramp: "Çin bizimlə müqavilə imzalamasa, 155% rüsum ödəyəcək"

Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: ABŞ prezidenti Donald Tramp bazar ertəsi Pekinlə bağlı çıxışında deyib: “Çin gələn ayın 1-nə kimi bizimlə müqavilə imzalamasa, 155% tarifləri ödəyəcək. Çin bizə çox hörmət edir və bizə çoxlu tariflər ödəyir. Mən Cənubi Koreyada Çin prezidenti ilə görüşəcəyəm.”
Tramp daha sonra deyib: “ABŞ hərbi gəmilərin sayından başqa hər şeydə Çini qabaqlayır. Mən gələn ilin əvvəlində Çinə gedəcəyəm.
Sonda o, deyib: “Avstraliya ilə sualtı müqavilə Çin üçün dəstək ola bilər. Tariflər onları dayandıran müharibələrin dayandırılmasında əsas amil olmuşdur.”
Sizin rəyiniz