  1. Ana səhifə
  2. Xidmət
  3. Amerika

Tramp: "Çin bizimlə müqavilə imzalamasa, 155% rüsum ödəyəcək"

21 oktyabr 2025 - 13:58
Xəbər kodu: 1741147
Source: ABNA Xəbər Agentliyi
Tramp: "Çin bizimlə müqavilə imzalamasa, 155% rüsum ödəyəcək"

ABŞ prezidenti Avstraliyanın baş naziri ilə görüşdə deyib: Əgər Çin gələn ayın 1-nə qədər bizimlə müqavilə imzalamasa, 155% tarifləri ödəyəcək.

Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: ABŞ prezidenti Donald Tramp bazar ertəsi Pekinlə bağlı çıxışında deyib: “Çin gələn ayın 1-nə kimi bizimlə müqavilə imzalamasa, 155% tarifləri ödəyəcək. Çin bizə çox hörmət edir və bizə çoxlu tariflər ödəyir. Mən Cənubi Koreyada Çin prezidenti ilə görüşəcəyəm.”

Tramp daha sonra deyib: “ABŞ hərbi gəmilərin sayından başqa hər şeydə Çini qabaqlayır. Mən gələn ilin əvvəlində Çinə gedəcəyəm.

Sonda o, deyib: “Avstraliya ilə sualtı müqavilə Çin üçün dəstək ola bilər. Tariflər onları dayandıran müharibələrin dayandırılmasında əsas amil olmuşdur.”

Sizin rəyiniz

You are replying to: .
captcha