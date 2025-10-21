Mahmud əl-Arizənin İsrail həbsxanalarındakı şərait və Gilboa həbsxanasından qaçdığı gün haqqında məlumatı \ Video + Foto

Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: Təsnim Xəbər Agentliyinin Beynəlxalq Qrupunun məlumatına görə, azadlığa çıxan fələstinli məhbus Mahmud əl-Arizə Əl-Məyadin telekanalına müsahibəsində fələstinli məhbusların İsrail həbsxanalarında yaşadıqları çətin şərtlərdən danışıb və “Azadlıq tuneli” əməliyyatının təfərrüatlarını danışıb.
Məhmud Əl-Arizə həbsxanada bütün rabitə vasitələrinin kəsildiyini və “Azadlıq tuneli” əməliyyatında (2021-ci ildə dünyanı şoka salan sionist rejimin Gilboa həbsxanasından qaçış) iştirak edən məhbusların heç bir məlumatın həbsxanadan xaricə, dünyaya çatmaması üçün digər məhbuslardan ayrıldığını deyib.
O, əlavə edib ki, Fələstin Müqaviməti ilə İsrail arasındakı əvvəlki sövdələşmədə həbsxana nəzarətçiləri ona azadlığa çıxacağını deyiblər, amma gedəndə onu döyüblər və məlum olub ki, ona psixoloji təzyiq göstərmək üçün yalan danışıblar.
Əl-Arizə bunu belə izah edib: “Biz eşitdik ki, məhbuslar döyülür, işgəncələrə məruz qalır, əl və ayaqları bağlanır, həbsxana gözətçilər isə fəxrlə Quranları cırır”.
O, həbsxana müdirinin həbsxana nəzarətçilərinin qərarlarına qarşı çıxa bilməyəcəyini deyərək bildirib ki, həbsxana mühafizəçilərinə deyirdi: "İstədiyinizi edin, amma kamera qarşısında yox."
Əl-Arizə qeyd edib ki, İsrailin daxili təhlükəsizlik naziri İtamar Ben-Qafir Negev həbsxanasına baş çəkib və məhbuslarla necə rəftar edildiyini öyrənmək istəyib və işgəncələrə özü nəzarət edib.
O, daha sonra bir gün Megiddo həbsxanasından azad edildiyini və “məhbuslarla görüşdüyünü və onların yüksək əhval-ruhiyyəsinə heyran olduğunu” söylədi. Və bir daha vurğuladı: “Mən azad yaşamışam, işğalı rədd edirəm və həbs olunduğum ilk andan həmişə azadlıq haqqında düşünmüşəm”.
Əl-Arizə əlavə edib ki, “Əl-Əqsa tufanı” günü partlayış səsləri bölgəni silkələdi və “Əl-Qəssam Briqadalarının səhnələrini görəndə çox sevindik”. O, müalicəyə ehtiyacı olan Yaqub Qaderi (Azadlıq tuneli əməliyyatının iştirakçısı) başda olmaqla əsir qardaşlarımızı geridə qoymağın çox çətin olduğunu bildirib.
Əl-Arizə əlavə etdi: “Mərvan əl-Bərquti və Səadət kimi digər liderlərin azad ediləcəyinə böyük ümidlər bəsləyirdik, bu, böyük bir hadisə idi”. O, liderlərin şəhid olması xəbərinin ağrılı olduğunu, lakin “biz inanırıq ki, liderlər qanlarını qurban verəndə bu, bizi qələbəyə aparır”, deyərək bildirdi: “Qəzzalılar fədakarlıq etdilər ki, biz xoşbəxt olaq, buna görə də onların səylərinin nəticəsini görməkdən xeyli xoşbəxt olacağıq.”
“Azadlıq Tuneli” əməliyyatı
Gilboa həbsxanasından qaçışın təfərrüatları ilə bağlı Əl-Arizi deyib: “Tunelin qapısını sındırandan sonra onu bağlamağı düşündüm, amma sonra anladım ki, lövhəni sındırmaq bizim xeyrimizədir”. O izah etdi: “Betonu sındırıb yerin altına düşəndə özümüzü o andan azad hiss etdik”.
Əl-Arizə qaçış əməliyyatını həyata keçirdiyinə görə heç vaxt peşman olmadığını vurğulayaraq, əməliyyatın böyük mesajı olduğunu və "çoxları bunun mübarizəyə böyük təsir göstərdiyini" söylədi.
O, sonda hər kəsi Fələstin davasını dəstəkləməyə çağırıb və deyib: “Bu xalqda hər kəsin azadlıq ideallarının həyata keçirilməsində rolu var.”
Mahmud Əl-Arizə atəşkəs və əsir mübadiləsi razılaşması zamanı çoxlu sayda fələstinli əsirlə birlikdə azad edilib və razılaşmaya uyğun olaraq Misirə deportasiya edilib.
Xatırladaqki, Mahmud Əl-Arizə başçılıq etdiyi altı nəfərlik dəstə ilə birlikdə 2021-ci ilin 6 sentyabır tarixində gec əsaatlarında, sionist rejimi tərəfindən “seyf” adlandırılan Gilboa həbsxanasından qaçmağa nail oldmişdur.
Sonist rejimin 12-ci kanalı 6 fələstinli əsirin Gilboa təhlükəsizlik zindanından qaçmasının yeni görüntüləri ilə bağlı hazırladığı xüsusi reportajda qeyd edib ki, bu qaçışın görüntüləri 20 dəqiqə ərzində həbsxana gözətçilərindən birinin belə fərqinə varmadığı halda qeydə alınıb.
Rəsmi olaraq 2004-cü ildə bir qrup İrlandiyalı ekspertin nəzarəti altında açılan Gilboa həbsxanası, sərt təhlükəsizlik tədbirlərinə malik olduğuna görə “seyf” adlandırılır. Belə ki, onun kameraları seyf şəkilində tikilib.
