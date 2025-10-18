  1. Ana səhifə
  2. Mədəniyyət səhifəsi
  3. Siyonizm

Faşist Netanyahu: Qəzza ilə müharibə hələ bitməyib

18 oktyabr 2025 - 17:28
Xəbər kodu: 1739849
Source: ABNA Xəbər Agentliyi
Faşist Netanyahu: Qəzza ilə müharibə hələ bitməyib

Qaniçən Netanyahu: Qəzza ilə müharibə hələ bitməyib

Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: İRNA Xəbər Agentliyinin verdiyi məlumata görə, Sionist rejimin baş naziri Qəzza ilə döyüşlərin hələ başa çatmadığını vurğulayaraq bildirib ki, müharibənin bütün məqsədlərinə nail olacağıq.

Qəzza müharibəsinin başlanmasından iki il keçməsinə baxmayaraq elan etdiyi məqsədləri – HƏMAS-ı məhv etmək və sionist əsirləri azad etmək – reallaşdıra bilməyən Netanyahu deyib:

“Biz müharibənin bütün məqsədlərinə nail olacağıq və həlak olan bütün əsirlərin cəsədlərini geri qaytaracağıq.”

Sizin rəyiniz

You are replying to: .
captcha