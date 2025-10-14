  1. Ana səhifə
Laricani: Müqavimət hər zaman davamlı və qalibdir

14 oktyabr 2025 - 17:53
Xəbər kodu: 1738622
Source: ABNA Xəbər Agentliyi
Əli Laricani özünün X sosial səhifəsində bildirib: Fələstinin: Müqavimət hər zaman davamlı və qalibdir

Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: İRNA Xəbər Agentliyinin verdiyi məlumata görə, Ali Təhlükəsizlik Şurasının katibi Fələstin xalqının azad edilmiş məhbusları böyük coşqu ilə qarşıladığını qeyd edərək yazıb: Müqavimət hər zaman davamlı və qalibdir.

Əli Laricani özünün X sosial səhifəsində bildirib: Fələstinin cəsur və məzlum xalqının azad edilmiş məhbusları ehtiramla və izdihamla qarşılama mərasimi bir daha göstərdi ki, hansı tərəf əsl qalibdir.

O əlavə edib: Sionist rejim indi görür ki, iki illik amansız qırğınlardan sonra HƏMAS-ın və müqavimətin xalqın qəlbindəki yeri necə yüksəlib.

