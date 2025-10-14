UNRWA Ali Komissarı: Qəzzaya kütləvi humanitar yardımın daxil olması vaxtıdır

Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: İRNA Xəbər Agentliyinin verdiyi məlumata görə, Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Fələstinli Qaçqınlara Yardım və İşlər üzrə Agentliyinin (UNRWA) Ali Komissarı Filip Lazzarini bazar ertəsi gecə Qəzzaya geniş miqyasda daxil olmaq üçün humanitar yardımın lazım olduğunu vurğulayıb.
O, bazar ertəsi gecəsi X (keçmiş Twitter) sosial media hesabında yazdığı bir tvitində yazıb: Nəhayət, iki ildən çox qaranlıqdan sonra yeni ümidlər gətirən İsrail və Fələstin ailələri arasında müsbət emosiyalar və yaxınları ilə görüşlərlə dolu bir gün.
Lazzarini davam etdi: Yenidənqurma, ədalət və qarşılıqlı tanınma yolu ilə sülhə əsaslanan gələcək qurmağın vaxtıdır.
