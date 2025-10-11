İlk peyk telefon danışığı və Nahid peykindən mesaj göndərilməsi və qəbulu uğurla həyata keçirilib

Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: İİR Kosmik Tədqiqatlar İnstitutunun rəhbəri peyk xidmətləri dövrünün başlanmasına səbəb olacaq İran kosmik sənayesinin hədəflərində dəyişikliklərin başlandığını vurğulayaraq dedi: “Nahid 2” yerli peyk daşıyıcısı ilə dekabrın sonuna, tədqiqat peykləri isə gələn ilin sonuna qədər orbitə buraxılacaq.
İran Kosmik Tədqiqatlar İnstitutunun rəhbəri Vahid Yəzdaniyan İRNA-ya deyib.
"Nahid 2" ölkənin ilk rabitə peyki olaraq 100% ölkə daxilində tikilib orbitə buraxılıb. Bu rabitə peyki geostasionar orbitə (36.000 km) çatmaq və platformamızı sınaqdan keçirmək yolunda mühüm addım idi.
"Nahid 2" peykinin platforması yaxşı sınaqdan keçirilib və orbitə buraxılması uğurlu alınıb. O, buraxıldıqdan sonra elə ilk gündə 500 km orbitə uğurla daxil oldu.
"Nahid 2" peyki barəsində növbəti mövzu mətn mübadiləsi oldu ki, biz bunu uğurla həyata keçirə bildik; İki fərqli yer stansiyasından bir yerüstü stansiyada peykə mətn göndərib, digərində qəbul etdik ki, bu da özlüyündə böyük nailiyyətdir.
Bu peyklə KU bandını sınaqdan keçirməyə getdik; bu zolağın bizim üçün əhəmiyyəti ondan ibarətdir ki, biz ondan telefon rölesi və peyk rabitəsi üçün istifadə edə bilək və telefon relayı da eksperimental əsasda quruldu və ilk dəfə olaraq yer stansiyasından "Nahid 2" peykinə telefon zəngi edildi və onun cavabı da alındı.
Bu, effektiv addımdır və biz bu ünsiyyətin keyfiyyətini yüksəltməyə çalışırıq. Həmçinin, qurulmalı olan kommunikasiyaların sayı 16-dır ki, peyk onları dəstəkləyə bilir.
