Rubio növbəti dəfə sionist rejimin cinayətlərini müdafiə edib

Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: Əl-Cəzirə telekanalının məlumatına görə, ABŞ dövlət katibi Marko Rubio çərşənbə axşamı Əl-Əqsa Fırtınası Əməliyyatının ikinci ildönümündə Qəzzada atəşkəs danışıqları məsələsi ilə bağlı mövqe nümayiş etdirib.
Bununla bağlı ABŞ dövlət katibi gülünc və demaqoq bir iddia ilə çıxış edərək iddia edib:
“Prezident Trampın başçılıq etdiyi Vaşinqton bütün əsirləri (HƏMAS-ın saxladığı sionist əsirləri) azad etmək və Qəzzada Həmas hakimiyyətinə son qoymaq səylərinə rəhbərlik edir.”
ABŞ-ın işğalçı sionistlərə məzlum fələstinlilərə qarşı öz vətənlərində soyqırımını həyata keçirmək üçün hər cür vasitə və yardım göstərməsinə rəğmən Marko Rubio yenə boş-boş iddiasını davam etdirib:
“Biz təkcə İsrailin təhlükəsizliyini deyil, həm də Qərbi Asiyada nəsillər üçün sülh və rifahı təmin edən davamlı sülhün təşviqi səylərinə rəhbərlik edirik. 7 oktyabrın ikinci ildönümündə biz bütün əsirlərin və onların ailələrinin iztirablarına son qoymaq üçün İsraillə birgə öhdəliyimizi bir daha təsdiqləyirik.”
O, çürük iddiasına davam edərək deyib: “Prezident Trampın Qəzzada müharibəni dayandırmaq planı bu qaranlıq fəsli geri qaytarmaq və hamı üçün davamlı sülh və təhlükəsizliyin əsaslarını qoymaq üçün tarixi bir fürsət təqdim edir!”
