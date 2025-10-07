“Əl-Əqsa Tufanı” onilliklər boyu davam edən soyqırıma cavab idi / Biz HƏMAS-ın danışıqlarda tərəfdaşıyıq

Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: Fələstin İslami Cihad Hərəkatının İrandakı nümayəndəsi “Əl-Əqsa Tufanı” əməliyyatının konkret cinayətə cavab olmadığını vurğulayaraq, əməliyyatın onilliklər boyu davam edən soyqırım və fələstinlilərin məcburi köçkünlüyünə cavab olaraq həyata keçirildiyini bildirib.
O, Trampın onlarla düşmən əsirin qayğısına qaldığını, halbuki 17 min fələstinli məhbusun illərdir düşmən həbsxanalarında qaldığını bildirib və sözlərinə belə davam edib: “Biz beynəlxalq idarəçiliyi və Qəzzada ali komissarın olmasını qəbul etmirik və bu, Fələstinin daxili məsələsidir”.
Sizin rəyiniz