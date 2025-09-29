Pezeşkian: Amerika xalqı ABŞ hökumətini aparteid və soyqırımçı rejimi onların vergiləri ilə dəstəkləməsinə icazə verməməlidir

Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: Məsud Pezeşkian Nyu-Yorka səfərinin son günü və Birləşmiş Millətlər Təşkilatı Baş Assambleyasının 80-ci sessiyası çərçivəsində Amerikanın NBC televiziya kanalına müsahibəsində İran İslam Respublikasının ən mühüm mövqelərini açıqlayıb.
Bu müsahibədə o, aydınlıq gətirdi: Əgər bizi nüvə mərkəzlərimizə daxil olmağa icazə verməməkdə ittiham edəcəklərsə, sanksiyaların bərpasından sonra necə gələ biləcəklərini gözləyirlər? Bu tamamilə səhvdir. Biz bunun beynəlxalq hüquq və üzvü olduğumuz NPT müqaviləsi çərçivəsində həyata keçirilməsinə icazə verdik və istədik. Amma bu qaydalara uyğun hərəkət etmək istəmədilər.
O, həmçinin izah etdi: Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyi ilə bizim müqaviləmiz var idi və həmin razılaşmaya uyğun hərəkət etmək razılaşdırıldı. Avropa üçlüyü danışıqları çərçivəsində biz də Agentliklə əlaqələrimizi bərpa etdik. Agentlik gəlib yoxlama apara bilər və eyni zamanda ABŞ-la mövcud məsələlər barədə danışa bilərdi. Onlar həmçinin zənginləşdirilmiş materiallara çıxış əldə etməli idilər. Bütün bu hallarda biz razılaşma çərçivəsində hərəkət etməyə hazır idik. Sülh yolu ilə irəliləmək istəməyən və maraqlı olmayan Amerikadır; daha əvvəl Birgə Hərtərəfli Fəaliyyət Planını parçaladığı kimi.
Biz heç bir müharibəyə başlamamışıq və heç bir müharibəyə başlamayacağıq, amma kim bizə hücum etsə, biz sarsıdıcı cavab verməyə çalışacağıq. Biz mütləq bu müdafiə qabiliyyətini günü-gündən gücləndirəcəyik ki, heç kim bizə asanlıqla hücum edə bilməsin. Niyə Qəzzada bu insanlar hər gün bombalanır və güc iddiasında olan beynəlxalq təşkilatlar praktiki olaraq heç nə edə bilmir? Qəzzada 65 minə yaxın günahsız insanın öldürülməsinin qarşısını almaq üçün niyə heç bir tədbir görülməyib? Çoxlu uşaq və qadın aclıqdan ölür; hansı humanitar və insan haqları çərçivəsi hakimiyyətdəkilərə hər gün istədikləri yeri bombalamağa icazə verir və heç kim onları dayandırmır?
Digər tərəfdən, beynəlxalq hüquqa uyğun hərəkət etmək istəyən bizlər niyə məhdudlaşdırılmalı, qınanmalı, hücuma məruz qalmalıyıq? Bu cəngəllik qanunundan başqa bir şeydirmi?
Biz istəmirik ki, Amerika gəlib öz xalqının vergiləri ilə Yaxın Şərqdə aparteid, soyqırım və qeyri-insani rejimi dəstəkləsin, kapitalını və mövqeyini riskə atsın. Amerika xalqı regionda müharibə, cinayət və aparteidin yayılmasına səbəb olan bu prosesin davam etməsinə imkan verməməlidir. Onlar dünyada sülhün bərqərar olmasına, təhlükəsizliyin qorunmasına və insanların sülh şəraitində birgə yaşamasına kömək etməlidirlər.
