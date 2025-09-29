BMT-nin İrana qarşı ləğv edilmiş altı qətnamə və sanksiyaların bərpası ilə bağlı bəyanatı

Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: İRNA-nın məlumatına görə, Avropa və ABŞ-ın qeyri-qanuni hərəkətlərindən və BMT-nin danışıqlar və diplomatiya prosesinin ləğv edilməsindən sonra Birləşmiş Millətlər Təşkilatı bəyanatında BMT Təhlükəsizlik Şurasının İrana qarşı sanksiyaları və qətnamələrinin geri qaytarma mexanizmi çərçivəsində bərpa edilməsinin təfərrüatlarını açıqlayıb.
Fərhan Əziz Haqq, Birləşmiş Millətlər Təşkilatının sözçünün müavini yerli vaxtla bazar günü əlavə edib: “Təhlükəsizlik Şurasının 2231 (2015) saylı qətnaməsinin 11 və 12-ci bəndlərində göstərilən prosesə uyğun olaraq, Şərq vaxtı ilə saat 20:00-dan etibarən, 1696 (2006), 1737 (2006), 1747 (2007), 1803 (2008), 1835 (2008) və 1929 (2010) qətnamələrin bütün müddəaları 20 iyul 2015-ci il tarixli 2231 (2015) saylı qərarın qəbuluna qədər tətbiq edildiyi qaydada bərpa edilmişdir.”
Müvafiq olaraq, Təhlükəsizlik Şurası Komitəsinin 1737 (2006) qətnaməsinə əsasən yaradılmış sanksiya siyahısı yenidən tətbiq edilir və 20 iyul 2015-ci il tarixli 2231 saylı qətnamənin qəbuluna qədər siyahıya daxil edilmiş 43 fiziki şəxs və 78 qurumu əhatə edir.
