Faşist İs.rail rejimi Qlobal Səmud Donanmasını hərbi əməliyyatla hədələyir

Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: İRNA-nın məlumatına görə, Qlobal Səmud Donanması blokadanı yarmaq üçün Qəzzəyə yaxınlaşarkən, sionist rejim onları hərbi əməliyyat və gəmiləri ələ keçirməklə hədələdi.
İşğalçılar tərəfindən Qlobal Donanmaya qarşı təhdidlərə uyğun olaraq, sionist təhlükəsizlik mediası “Vala” da xəbər verib ki, rejimin səhiyyə təşkilatı bir sıra xəstəxanalarda xəbərdarlıq səviyyəsini yüksəldib və Qlobal Səmud Donanması ilə toqquşma nəticəsində ölənlərin mümkünlüyünü, xüsusən də Yom Kipur bayramı zamanı tibbi xidmətlərin məhdudluğunu nəzərə alaraq, mümkün hesab etmir.
Bu təhdidlər həyata keçərsə, gözlənilən hərəkət, son aylarda ələ keçirilən Azadlıq Donanmasının müvafiq olaraq “Madeleine” və “Hanzala” gəmilərinin ssenarisinin təkrarı olacaq.
