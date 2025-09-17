İsmail Bəqai: Region ölkələrinin və İslam dünyasının sionist rejimi boykot kampaniyalarına qoşulacağına ümid edilir

Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: İran İslam Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü İsmail Bəqai deyib: “Ümid etmək olar ki, region ölkələri və İslam dünyası da bu kampaniyalara qoşularaq sionist rejimin qətliam, soyqırım və müharibə qızışdırıcılığının davam etdirilməsi ilə müxalif olduqlarını əməli şəkildə nümayiş etdirəcəklər.”
İRNA-nın məlumatına görə, İran İslam Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü bu gün səhər (çərşənbə, 17 sentyabr) mətbuat konfransında deyib:
“Son günlərdə ABŞ dövlət katibi işğal olunmuş ərazilərdə olarkən sionist rejim növbəti dəfə (Qəzzaya) qurudan hücuma keçib; daha əvvəl həyata keçirilmiş hücuma bənzər bir hücum, lakin bu dəfə Qəzza şəhərində görünməmiş miqyasda və intensivliklə davam edir.
Yaşayış binalarında geniş miqyaslı partlayışların şahidi oldunuz və diqqəti çəkən məqam odur ki, bütün bu cinayətlər ABŞ dövlət katibinin nəzarəti altında baş verir. Bu, açıq şəkildə göstərir ki, işğal olunmuş Fələstində ABŞ-ın birbaşa və vasitəsiz iştirakçılığı və əməkdaşlığı ilə soyqırım baş verir. Bu, nə bölgə əhalisinin gözündən, nə də dünyanın oyanmış vicdanından gizlədilməyən bir reallıqdır.”
Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü deyib: “Sionist rejimin genişmiqyaslı terror aktını planlaşdırmaq və törətmək üçün mülki rabitə vasitəsindən istifadə edərək misli görünməmiş terror cinayətinin ildönümü faciə idi. Bu hadisə yüzlərlə günahsız insanın, o cümlədən yüzlərlə qadın və uşağın şəhadəti və ya şikəstliyi ilə nəticələndi.”
