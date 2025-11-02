Təl-Əviv dağılmaq astanasında, İrana casusluq ittihamı ilə daha 30 yəhudi həbs olundu

Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: Sionist İsrail rejim Ordu Radiosunun müxbiri işğal etdikləri Fələstin ərazilərində daha 30 yəhudi sakinini İrana casusluq ittihamı ilə həbs etdiyini iddia edib.
Qüds Xəbər Agentliyinin məlumatına görə, İsrail Ordu Radiosunun müxbiri bildirib ki, İranla 12 günlük müharibənin başlanğıcından bəri Tehrana casusluq ittihamı ilə xeyli sayda yəhudi sakin Təl-Əviv tərəfindən həbs edilib.
İşğal olunmuş ərazilərin yəhudi sakinləri arasında İrana casusluq edilməsinin yayılması ilə bağlı bu cür iddialarla bağlı mediada əvvəllər də məlumatlar dərc olunmuşdu.
