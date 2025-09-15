Sumud donanmasının ilk gəmisi Tunisdən Qəzzəyə doğru yola düşdü

Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: Xəbər mənbələri, Sumud (Qəzzənin blokadasının yarılması) donanmasının ilk gəmisinin Tunisin Bənzert limanından Qəzzəyə doğru yola çıxdığını bildiriblər.
Əlcəzairin müxbiri bu xəbəri verərək əlavə edib: Digər gəmilər də hərəkətə hazır vəziyyətdədir və beynəlxalq sularda, digər gəmilər, xüsusilə Mərakeş və digər ölkələrdən olan gəmilər onlara qoşulacaq.
Məlumatlara əsasən, "Marinat" adlı İspaniya gəmisinin heyəti, əksəriyyəti Tunisli olmaqla, Bənzert limanını tərk edib. Bu gəmiyə bir çox Avropa fəalları da qatılıb.
"Marinat" gəmisi limanı tərk edərkən, çoxsaylı insanlar müxtəlif millətlərdən, Fələstin və öz ölkələrinin bayraqları ilə gəmini yola salmaq üçün limana toplaşıb.
