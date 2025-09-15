  1. Ana səhifə
On minlərlə sionist qatil hərbiçi reabilitasiya mərkəzlərində müalicə alır

15 sentyabr 2025 - 18:03
Xəbər kodu: 1727266
Source: ABNA Xəbər Agentliyi
Hesablamalar göstərir ki, 2028-ci ilə qədər sionist ordusunun əlilləri 100 min nəfərə çatacaq.

Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: Faşist sionist rejimin Müdafiə Nazirliyi, Qəzza müharibəsi nəticəsində 20 min sionist hərbiçisinin reabilitasiya mərkəzlərində müalicə olunduğunu etiraf edib.

Bu mərkəzin açıqlamasına əsasən, hesablamalar göstərir ki, 2028-ci ilə qədər sionist ordusunun əlilləri 100 min nəfərə çatacaq.

Sionist rejimin Haaretz qəzeti də Müdafiə Nazirliyindən sitat gətirərək, Qəzza müharibəsi nəticəsində yaralananların 55%-inin psixoloji pozuntulardan əziyyət çəkdiyini bildirib.

