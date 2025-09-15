On minlərlə sionist qatil hərbiçi reabilitasiya mərkəzlərində müalicə alır

Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: Faşist sionist rejimin Müdafiə Nazirliyi, Qəzza müharibəsi nəticəsində 20 min sionist hərbiçisinin reabilitasiya mərkəzlərində müalicə olunduğunu etiraf edib.
Bu mərkəzin açıqlamasına əsasən, hesablamalar göstərir ki, 2028-ci ilə qədər sionist ordusunun əlilləri 100 min nəfərə çatacaq.
Sionist rejimin Haaretz qəzeti də Müdafiə Nazirliyindən sitat gətirərək, Qəzza müharibəsi nəticəsində yaralananların 55%-inin psixoloji pozuntulardan əziyyət çəkdiyini bildirib.
