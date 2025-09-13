  1. Ana səhifə
Təbrizdə Cəlaləddin Şah Xafinin 660 illik əlyazmasının təqdimatı olub / İkinci nüsxəsi Misirdədir

13 sentyabr 2025 - 21:25
Source: ABNA Xəbər Agentliyi
Qeyd olunan əlyazma 12,5 x 20,7 sm ölçüdə, 2,3 sm qalınlıqda, halqalı, 17 sətirdən ibarət 228 səhifədə (təxminən 15 və ya 17 misra) cəmi 3500-ə yaxın beytdən ibarətdir.

Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: Mərhum fiqh Şeyxi Ayətullah əl-Üzma Hacı Məhəmməd Əmin Sultan əl-Qərainin oğlu Şeyx Cavad Sultan əl-Qərai Cəlaləddin Şah Xafi divanının nadir və nəfis əlyazmasının Təbrizdə saxlanılan nadir kitabına işarə edib.

Şeyx Cavad deyib: Bu nadir kitabın ikinci nüsxəsi Misirin Qahirə şəhərindəki Xudəyviyyə Kitabxanasının əlyazma fondunda saxlanılır və bu əsər dünyada 2 nüsxədən çox deyil.

Yuxarıda qeyd olunan əlyazma 12,5 x 20,7 sm ölçüdə, 2,3 sm qalınlıqda, halqalı, 17 sətirdən ibarət 228 səhifədə (təxminən 15 və ya 17 misra) cəmi 3500-ə yaxın beytdən ibarətdir.

Hicri 787-ci ilin səfər ayında katib “Məsud ibn Mənsur ibn Əhməd Müttəbibin” dəsti-xətti ilə kətan üzərində (həm xarici, həm də daxili səthi gül və bitkilərlə bəzədilərək, cild təzələnərək) yazılmışdır.

