Qorxaq İsrail rejimin mediaları yalan bir xəbərlə ələ salındı

Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: "Yaxın Şərq Müşahidəçisi" (Middle East Spectator) adlı Telegram kanalı, Yaxın Şərqdəki müxtəlif xəbərlər və hadisələri əhatə edən bir platforma olaraq, qeyri-adi bir mesajda iddia etdi ki, İranın mənbələrdən verilən məlumata görə, İran İsrailə doğru raketlər atılmağa hazırlanır və qısa zamanda hücum gözlənilir.
Bu xəbər faşist İsrail rejimində geniş bir qorxuya səbəb olub.
Bu xəbərin ardınca, bir neçə sionist media qurumu bu xəbəri, Telegram kanalında yayımlandığı kimi, sürətlə paylaşıblar.
Lakin xəbəri yayan ilkin mənbə, bu xəbərlərin uşaq qatili sionist İsrail rejimində sürətlə yayılmasından qısa müddət sonra, kanalın rəhbəri yeni bir mesaj yayımlayaraq yazıb: “Çox yaxşı, etiraf etməliyəm. Mən İranın raketlərə aid xəbəri yalnız İsrailin reaksiyasını yoxlamaq üçün yayımladım, bu, heç də həqiqət deyil və deməliyəm ki, İbrani media qurumlarında yaranan qorxu və təcili reaksiyalar gülüncdür.”
