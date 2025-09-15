Əraqçi: İran bütün müsəlman qardaş və bacılarının yanındadır

Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: İran İslam Respublikasının Xarici İşlər Naziri, Qətərin Doha şəhərində keçirilən Fövqəladə İslam - Ərəb Xarici İşlər Nazirləri görüşündə iştirak etmək üçün bu ölkəyə rəsmi dəvət ilə səfər edib.
İRNA-nın məlumatına görə, cənab Ərəqçi, bir mesajında vurğulayıb ki, İran bütün müsəlman qardaş və bacıları ilə bir yerdədir.
Əraqçi, keçmiş X sosial şəbəkəsindəki paylaşımında yazıb: Mən Dohadayam və İran xalqı adından açıq bir mesaj verirəm: İran İslam Respublikası Qətər ilə və əslində bütün müsəlman qardaş və bacılarının yanındadır, xüsusilə də bölgəni təhdid edən bəla ilə mübarizədə.
