Qətər: İsrailin Dohaya hücumu dövlət terrorudur / Bu rejimin yeganə məqsədi danışıqları pozmaqdır

Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: Qətərin baş naziri və xarici işlər naziri Məhəmməd bin Əbdülrəhman əl-Sani, sionist rejimin son hücumunu Dohaya qarşı dövlət terroru adlandırıb.
İRNA-nın məlumatına görə, araq, Məhəmməd bin Əbdülrəhman əl-Sani bu vəhşi hərəkətin beynəlxalq hüququn və Qətərin suverenliyinin açıq şəkildə pozulması olduğunu bildirib.
O əlavə edib: İsrailin bu təcavüzü elə bir vaxtda baş verib ki, Doha Qəzzada müharibənin dayandırılması və atəşkəslə bağlı danışıqlara ev sahibliyi edirdi. Onun sözlərinə görə, hücum təkcə bir məkanı deyil, vasitəçilik prinsiplərini və sülh səylərini hədəf alıb.
