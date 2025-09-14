Yəhudilərin vəhhabi qardaşları. Nigerdə ​​İŞİD-in hücumları güclənir / Bir neçə ayda 127 nəfər ölüb

Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: Human Rights Watch təşkilatı bildirib ki, qondarma İŞİD adlı terror ünsürləri cari ilin mart ayından bəri Nigerin qərbində ən azı 5 ölümcül hücum həyata keçirib və nəticədə 127-dən çox dinc sakin həlak olub.
Nigerin Mali və Burkina-Faso ilə sərhədində yerləşən Tillaberi bölgəsinə verilən hesabatda bu hücumlar İŞİD-in son illərdə həyata keçirdiyi ən qanlı əməliyyatlardan biri kimi qiymətləndirilir.
Hesabatda Nigeriya ordusunun kəndlilərin dəfələrlə etdiyi xəbərdarlıqlara və onların dəstək çağırışlarına məhəl qoymadığı vurğulanır.
