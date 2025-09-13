Dünya universitetləri sionist İsrail rejimini Qəzzadakı cinayətlərinə görə Elmi təcridə məhkum etdi

Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: İRNA-nın məlumatına görə, Təl-Əvivin Qəzzadakı cinayətkar fəaliyyətləri ilə bağlı və sionist İsrail rejim universitetlərinin Mossadla əməkdaşlığından sonra, dünya universitetlərinin təmsilçiləri, faşist İsrail rejimin universitetləri ilə əlaqələrini dayandırıb və ya təxirə salıb.
Eyni zamanda, uşaq qatili İsrail rejim universitetləri barəsində Tel-Əvivin Fələstinlilərə qarşı həyata keçirdiyi cinayətkar fəaliyyətlərlə əməkdaşlıq etdiyinə dair müzakirələrin artması ilə, dünya üzrə universitetlər, elmi institutlar və akademik qurumlar bu qatil rejimin universitetləri ilə əlaqələrini kəsirlər.
