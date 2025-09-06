Livanlı Analitik: Praqmatizm və Dialoqun Açıq Kanalları; İranın regional sabitlik və təhlükəsizliyə böyük töhfəsi

Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: Livanlı politoloq İlyas Əl-Mərr praqmatizmin son iyirmi ildə İranın xarici siyasətinin əsas xüsusiyyəti olduğuna işarə edərək dedi: Tehran qonşu ölkələrlə münasibətlərdə çeviklik nümayiş etdirərək BƏƏ və Bəhreynlə dialoq kanalları açdı və eyni zamanda Səudiyyə Ərəbistanı ilə barışıq qapısından içəri girdi.
Bu livanlı ekspert İranın bölgədəki müqavimət hərəkatlarına verdiyi dəstəyə işarə edərək dedi: İranın Livanda Hizbullaha dəstəyi İsraillə qarşıdurmada müqavimətin gücünü formalaşdıran əsas amil idi və bu dəstəyin təsiri 2006-cı ilin yay müharibəsində açıq şəkildə özünü göstərdi; Hizbullah İsrailin döyüş maşınına qarşı dura və müqavimət göstərə bildikdə, beləliklə, bölgədə yeni çəkindirmə balansı formalaşdırdı.
İran-Səudiyyə razılaşması İranın dialoq və diplomatiyaya artan hazırlığını əks etdirir ki, bu da şübhəsiz ki, regional təhlükəsizliyə və İslam həmrəyliyinin gücləndirilməsinə müsbət təsir göstərir və iki ölkənin gərginliyin azaldılması zərurətini dərk etdiyini göstərir.
Demək olar ki, İran öz praqmatizm siyasətini davam etdirərsə, iqtisadi layihələrdə və birgə inkişafda hər şeyi əhatə edən gücə çevrilə biləcək böyük potensiala və imkanlara malikdir və bu halda əsas istiqamət beynəlxalq çağırışlarla mübarizədə daha sabit və balanslaşdırılmış İslam regional sisteminin yaradılması olacaq.
