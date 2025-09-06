İran və Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyi arasında yeni danışıqlar turu / Yeni əməkdaşlıq forması müəyyən edilir

Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA:İranın Vyanadakı beynəlxalq təşkilatlarda daimi nümayəndəsi, İran nümayəndə heyəti ilə Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinin rəsmiləri arasında yeni danışıqların başladığını açıqlayıb.
İRNA-nın məlumatına görə, o, bu danışıqların «İran və Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyi arasında yeni əməkdaşlıq formasını müəyyən edəcəyini» bildirib.
Rza Cəfəri verdiyi müsahibədə, bu danışıqların İran və Agentlik arasında, İranın parlamentinin qəbul etdiyi qanuna əsasən, yeni şəraitdə əməkdaşlıq barədə olduğunu vurğulayıb.
Danışıqlar mütəxəssislər səviyyəsində aparılır.
Sizin rəyiniz