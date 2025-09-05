Milyonlarla Yəmənli Məhəmməd Peyğəmbərin (səlləllahu əleyhi və alih) mövludunu qeyd edir \ Foto

Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: Əl-Məsirə bildirir ki, Yəmənin paytaxtı Sənanın Əl-Səbain meydanı cümə axşamı milyonlarla yəmənlinin Məhəmməd Peyğəmbərin (səlləllahu əleyhi və alih) mövludunun ildönümünü qeyd etmək üçün iştirakının şahidi olub. Yəmənlilər Sənadan başqa, Əl-Hodeydə, Abb, Həccah, Səada, Rima, Marib, İmran, Taiz, Dhamar və Əl-Beyda əyalətlərində də Məhəmməd peyğəmbərin (səlləllahu əleyhi və alih) mövludunu qeyd ediblər. Milyonların bu toplantıları Yəmənin 14 vilayətində yerləşən 500 meydanda keçirilib.
5 sentyabr 2025 - 15:37
Source: ABNA Xəbər Agentliyi
