Yəmənin Ali Siyasi Şurasının sədri: İsrailin Sənaya hücumları uğursuz oldu

28 avqust 2025 - 21:42
Xəbər kodu: 1721502
Source: ABNA Xəbər Agentliyi
Mehdi Əl-Muşət bildirib ki, sionist rejimin Sənaya hücumları uğursuzluqla nəticələnib və bundan sonra da uğursuzluğa düçar olacaq. Bizim qüdrətli qolumuz onlara lazım olan dərsi verəcək.

Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA:

Yəmənin Ali Siyasi Şurasının sədri Mehdi Əl-Muşət Yəmənin Səba xəbər agentliyinə verdiyi müsahibədə təcavüzün dayandırılmasına və Qəzza zolağındakı mühasirə aradan qaldırılana qədər ölkənin Fələstini dəstəkləməkdə sabitliyini vurğulayıb.

O, İsrail rəhbərliyinin qəsbkar sionistlərə saxta xəbərlərlə yalan danışdığını bildirərək deyib: “Sionist rejimin [Sənaya] hücumları uğursuzluğa düçar oldu və bundan sonra da uğursuzluğa düçar olacaq. Qüdrətli qolumuzla onlara lazımi dərsi verəcəyik.”

Əl-Muşət sionist rejimin cinayətkar baş naziri Netanyahuya xitabən onun dəlisov addımlarına cavab olaraq deyib: “Qarşılaşmaq səviyyəsində olmadığınız bir xalqla döyüşə girmisiniz.”

