İtaliya Qəzzada jurnalistlərin təhlükəsizliyini təmin etməyə çağırdı

Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: İtaliyanın xarici işlər naziri, sionist rejimin Qəzzə Zolağına ötəngünkü hücumlarını məhkum etmədən çıxış edərək bildirib ki, Qəzzada çalışan jurnalistlərin təhlükəsizliyini təmin edilməlidir.
İtaliyanın xarici işlər naziri Antonio Tajani deyib: "Biz əvvəllər bir çox ölkələrlə yanaşı, Qəzzada da media fəaliyyəti ilə bağlı sənədi təsdiq etmişik. Mətbuat azadlığı ilə bağlı mövqeyimiz dəyişməyib. Hesab edirik ki, jurnalistlərin təhlükəsizliyi təmin edilməlidir və onlar Qəzza zolağında öz işlərinə davam edə bilərlər".
Ötən gün, faşist İsrail rejimin Qəzza zolağının cənubunda yerləşən Xan Yunisdəki Nasir Tibb Kompleksinə endirdiyi hava hücumunda 5 jurnalist və bir yanğınsöndürən olmaqla 20 nəfər şəhid olub.
