ABŞ Müdafiə Kəşfiyyat İdarəsinin direktoru İrana hücumun nəticələrini qiymətləndirdikdən sonra vəzifəsindən uzaqlaşdırılıb

Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: Səudiyyə Ərəbistanının Əl-Şərq xəbər şəbəkəsi bu gün səhər (şənbə) öz saytında yazıb: “ABŞ Senatından demokrat Mark Uorner Pentaqona bağlı Müdafiə Kəşfiyyat İdarəsinin (DİA) rəhbəri general Cefri Kruzun tutduğu vəzifədən uzaqlaşdırıldığını açıqlayıb və bu addımı hazırkı prezident Donald Trampın administrasiyasında kəşfiyyat orqanlarının fəaliyyətinin siyasiləşdirilməsinin son nümunəsi kimi qiymətləndirib.”
Washington Post qazeti də bu barədə məlumat yayıb: “ABŞ Müdafiə Kəşfiyyat Agentliyinin rəhbərinin vəzifəsindən azad edilməsi agentliyin ötən ilin iyununda ölkənin İrandakı üç böyük nüvə obyektinə hərbi hücumu ilə bağlı ilkin qiymətləndirməsinin Tramp administrasiyasının kəskin qəzəbinə səbəb olmasından sonra baş verib.”
