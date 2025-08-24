BMT: Qəzzadakı məktəblərin 97%-i İsrailin bombalaması nəticəsində dağıdılıb

Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Fələstinli Qaçqınlara Yardım və İşlər üzrə Agentliyi (UNRWA) bu gün rəsmi olaraq bildirib ki, İsrailin bombardmanı zamanı bütün məktəb binalarının dağıdılması səbəbindən Qəzza zolağında təhsil sistemi tamamilə dağılmaq ərəfəsindədir.
UNRWA X-dəki (keçmiş Twitter) rəsmi səhifəsində əlavə edib: “Bu yaxınlarda Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Peyk Mərkəzi tərəfindən dərc edilmiş peyk şəkilləri göstərir ki, UNRWA məktəbləri də daxil olmaqla 10 məktəbdən 9-nun tam yenidənqurmaya və ya əsaslı təmirə ehtiyacı var.”
BMT-nin Humanitar Məsələlər üzrə Koordinasiya Ofisi həmçinin elan edib ki, ötən ay peykdən çəkilmiş görüntülərə əsaslanan son zərər qiymətləndirməsi Qəzzada təhsil müəssisələrinin 97 faizinin dağıdıldığını və onların 91 faizinin yenidən açılması üçün tam yenidənqurmaya ehtiyac olduğunu göstərir.
