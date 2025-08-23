Tramp Demokratların rəhbərlik etdiyi şəhərlərə qoşun yeritmək planını açıqlayıb

Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: ABŞ prezidenti Donald Tramp, yerli hərbi qüvvələrin ilk təyinat yeri olaraq İllinoys ştatının Çikaqo olmaqla, Demokratların rəhbərlik etdiyi digər şəhərlərə yerləşdirilməsini genişləndirmək niyyətində olduğunu bildirdi.
ABŞ Müdafiə Nazirliyi hazırda Vaşinqtonda patrulluq edən Milli Qvardiya qoşunlarının silahlanacağını təsdiqlədikdən az sonra Trampın xəbərdarlığı edilib.
Pentaqon cümə günü verdiyi açıqlamada, qərarın birbaşa ABŞ Müdafiə naziri Pit Heqset tərəfindən verildiyini bildirib.
Tramp avqustun 11-də Milli Qvardiyanın Vaşinqtona göndərilməsi əmrini vermişdi – baxmayaraq ki, Böyükşəhər Polis İdarəsinin zorakılıq cinayətləri statistikası şəhərdə zorakılıq cinayətlərinin son 30 ildə ən aşağı səviyyədə olduğunu göstərir.
Tramp, Vaşinqtonun polis qüvvələrinə nəzarəti ələ keçirmək üçün verdiyi 30 günlük müddətinin sonuna yaxınlaşdığı bir vaxtda paytaxtda cinayəti “milli fövqəladə vəziyyət” elan etməklə vaxt məhdudiyyətindən yan keçə biləcəyinə də işarə edib.
