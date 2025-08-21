Kim Çen İn Şimali Koreya qoşunlarının Ukrayna müharibəsində iştirakını yüksək qiymətləndirib

Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: Şimali Koreya lideri Kim Çen İn hərbi rəsmilərlə görüşü zamanı ölkəsinin qoşunlarının Rusiya-Ukrayna müharibəsində göstərdiyi qəhrəmanlıqları yüksək qiymətləndirib.
Bu barədə cümə axşamı səhər Koreya Mərkəzi Xəbər Agentliyi yazıb: “Kim Kursk vilayətinin azad edilməsi əməliyyatında iştirak edən silahlı qüvvələrin döyüş hissələrinin şücaətini və qələbəsini yüksək qiymətləndirib”.
Kim deyib: “Ordumuz qəhrəman ordudur. Ordumuz özünün xüsusi keyfiyyətini tam nümayiş etdirdi. Belə bir nəticə silahlı qüvvələrimizin dünyanın ən qüdrətli ordusu kimi nüfuzunu daha da gücləndirdi.
