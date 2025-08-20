İran Atom Enerjisi Təşkilatının rəhbərinin sionist rejimin təcavüzkar müharibəsində şəhid olan general ailələri ilə görüşüb

Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: İRNA Xəbər Agentliyinin məlumatına görə, İran İslam Respublikası Atom Enerjisi Təşkilatının rəhbəri doktor İslami, Şəhid general Baqiri, general Salami, general Hacızadə və Şəhid general Rəşidin ailələri ilə görüşüb.
Bu görüşdə cənab Məhəmməd İslami qeyd olunan Şəhid generalların ölkənin hərbi işlərinin və müdafiə qabiliyyətinin inkişafında göstərdikləri əvəzsiz xidmətlərə görə onların ailələrinə təşəkkür edib.
Prezidenti müavini və Atom Enerjisi Təşkilatının rəhbəri, cənab Məhəmməd İslami, general-polkovnik Məhəmməd Baqiri (keçmiş Baş Qərargaj rəisi), general Hüseyn Salami (keçmiş İran İnqilab Keşikçiləri Korpusunun (SEPAH) baş komandiri), general Əmirəli Hacızadə (keçmiş SEPAH Hava-Kosmik Qüvvələrinin komandiri) və general Qulaməli Rəşid (keçmiş “Xatəmül-ənbiya” Mərkəzi Qərargahının komandiri) olan şəhidlərin ailələrini evlərində ziyarət edib və onlarla səmimi söhbət aparıb.
