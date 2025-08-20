Foto Hesabat | Rəzəvi Hərəmində Müqavimət Mələkləri adlı Xüsusi Proqram

Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: Səfər ayının son ongünlüyü, xüsusi ilə də İmam Rzanın (ə) şəhadəti günlərində Astan Qüds Rəzəvi Quran Məsələləri Mərkəzinin səyləri ilə İran və sionist rejim arasında on iki günlük müharibə Şəhid olmuş uşaq və analarının xatirəsinə “Müqavimət mələkləri” adlı xüsusi Quran proqramı keçirilib. İmam Rzanın (əleyhi səlam) müqəddəs hərəminin İmam Xomeyni (rizvanullahi əleyh) adına şəbistanında keçirilən xatirə mərasimində 3 min körpə iştirak edib.
20 avqust 2025 - 22:42
Xəbər kodu: 1718749
Source: ABNA Xəbər Agentliyi
