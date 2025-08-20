Foto Reportaj | Pakistanın Qida Təhlükəsizliyi və Milli Tədqiqat naziri Həzrət Məsumənin (ə) hərəmini ziyarət edib
Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: İrana səfərini davam etdirən Pakistanın Qida Təhlükəsizliyi və Milli Tədqiqatlar naziri Rana Tanvir Hüseyn bu gün müqəddəs Qum şəhərinə səfər edib və Həzrət Fatimeyi Məsumənin (s.ə) müqəddəs hərəmini ziyarət edib. Bu səfər iki ölkə arasında mədəni və mənəvi əlaqələrin dərinliyini əks etdirir.
20 avqust 2025 - 22:52
Xəbər kodu: 1718757
Source: ABNA Xəbər Agentliyi
Sizin rəyiniz