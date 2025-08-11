ƏRBƏİN VƏ VƏLİYYİ FƏQİH
Foto Reportaj | İmam Xameneinin Həcc və Ziyarət məsələləri üzrə nümayəndəsi Kazmeyndə zəvvarlara xidmət edən Mərkəzlərə baxış keçirib
Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: Ümümdünya Müsəlmanlarının Ali Rəhbərinin Həcc və Ziyarət Məsələləri üzrə nümayəndəsi Hüccətül-İslam və əl-Muslimin Seyyid Əbdül Fəttah Nəvvab cənabları Həcc və Ziyarət Təşkilatının bir qrup rəsmisi ilə birlikdə Kazmeyn şəhərində Ərbəin zəvvarları üçün nəzərdə tutulan Mokəbləri-xidmət göstərən çadırları və mərkəzləri ziyarət edib.
11 avqust 2025 - 16:40
Source: ABNA Xəbər Agentliyi
