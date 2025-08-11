  1. Ana səhifə
  2. Xidmət
  3. Amerika

YƏHUDİLİK FAŞİZİMDİR!

Video Reportaj \ Yəhudi faşistlərinin Qəzzada törətdikləri dağıntılarının miqyasını göstərən yeni fraqmentlər

11 avqust 2025 - 17:04
Xəbər kodu: 1716145
Source: ABNA Xəbər Agentliyi
Video Reportaj \ Yəhudi faşistlərinin Qəzzada törətdikləri dağıntılarının miqyasını göstərən yeni fraqmentlər

Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: The Guardian-ın beynəlxalq müxbiri Lorenzo Tondonun çəkdiyi kadrlar Qəzzada yəhudi cinayətkarlarının ABŞ-ın bir-başa vasitəsilə törətdikləri dağıntıların geniş miqyasını göstərir. The Guardian bölgədə kəskinləşən aclıq və səfalət fonunda humanitar yardım daşıyan İordaniya təyyarəsinin Qəzzəyə getdiyi barədə məlumat da verib.

Sizin rəyiniz

You are replying to: .
captcha