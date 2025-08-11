YƏHUDİLİK FAŞİZİMDİR!
Video Reportaj \ Yəhudi faşistlərinin Qəzzada törətdikləri dağıntılarının miqyasını göstərən yeni fraqmentlər
11 avqust 2025 - 17:04
Xəbər kodu: 1716145
Source: ABNA Xəbər Agentliyi
Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: The Guardian-ın beynəlxalq müxbiri Lorenzo Tondonun çəkdiyi kadrlar Qəzzada yəhudi cinayətkarlarının ABŞ-ın bir-başa vasitəsilə törətdikləri dağıntıların geniş miqyasını göstərir. The Guardian bölgədə kəskinləşən aclıq və səfalət fonunda humanitar yardım daşıyan İordaniya təyyarəsinin Qəzzəyə getdiyi barədə məlumat da verib.
Sizin rəyiniz