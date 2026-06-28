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Ənsarullah: Livanla sionist rejim arasında əldə olunan razılaşma müqaviməti məhv etməyə yönəlmiş ittifaqdır

28 iyun 2026 - 09:45
Xəbər kodu: 1832457
Source: IRNA
Ənsarullah: Livanla sionist rejim arasında əldə olunan razılaşma müqaviməti məhv etməyə yönəlmiş ittifaqdır

Yəmənin Ənsarullah hərəkatının siyasi bürosunun üzvü Məhəmməd əl-Fərəh: Livan xalqının bu marionet hökuməti mümkün olan bütün vasitələrlə devirmək haqqı var.

Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: Yəmənin Ənsarullah hərəkatının siyasi bürosunun üzvü Əl-Fərəh bildirib ki, Livan hökuməti ilə düşmən İsrail arasında əldə olunan razılaşma müqaviməti məhv etməyə yönəlmiş ittifaq və Livanın cənubuna qarşı qurulmuş terrordur.

O deyib: Bu razılaşmanın ən təhlükəli tərəfi düşmən İsrailin müharibəni Livanın daxilinə çəkməkdə uğur qazanmasıdır.

Onun sözlərinə görə, bu razılaşmanın qaçılmaz nəticəsi iki ssenaridən biri olacaq: ya Livanda dağıdıcı vətəndaş müharibəsi baş verəcək, ya da sionistlər Livanı birbaşa işğal edəcəklər. Buna görə də Livan xalqının bu marionet hökuməti mümkün olan bütün vasitələrlə devirmək haqqı var.

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