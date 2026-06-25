Qum, Həzrət Məsumənin (ə) hərəmində İmam Hüseynin (ə) şəhadətinin ildönümü münasibətilə matəm mərasimi - Foto
Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: İmam Hüseynin (əleyhi səlam) şəhadətinin ildönümü münasibəti ilə Qum şəhərində, əzadarlıq nümayəndə heyətləri şəhidlər ağası Əbu Abdullah Əl-Hüseynin (əleyhi səlam) xatirəsini yad etmək üçün Həzrət Fatimə Məsumənin (əleyha səlam) hərəminə gəldilər.
25 iyun 2026 - 16:40
Xəbər kodu: 1831376
Source: ABNA Xəbər Agentliyi
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