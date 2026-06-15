Associated Press: Hörmüz boğazının yenidən açılması enerji böhranının sürətlə başa çatacağı anlamına gəlmir

Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: İrana qarşı müharibənin başa çatdırılması və Hörmüz boğazının açılması ilə bağlı razılaşmaya baxmayaraq, neft və benzinin yüksək qiymətləri, eləcə də enerji təchizatı problemləri bir gecədə aradan qalxmayacaq.
Enerji ekspertlərinin fikrincə, enerji şirkətlərinin fəaliyyətlərini yenidən qlobal tələbat əsasında bərpa etməsi üçün bir neçə ay vaxt lazım olacaq.
Mütəxəssislər hesab edirlər ki, xam neftin daşınması və emalı prosesinin ləng getməsi, həmçinin Hörmüz boğazından keçid təhlükəsizliyi ilə bağlı tərəddüdlər bu su yolunun yenidən açılmasının təsirlərinin dərhal hiss olunmasına mane olacaq.
Associated Press xatırladır ki, neft tankerləri üç aydan artıqdır ki, Fars körfəzində gözləmə vəziyyətindədir və təhlükəsiz keçid imkanından məhrum olublar. Bu su yolu dünya üzrə neft və yanacaq daşımalarının təxminən beşdə birinin həyata keçirildiyi əsas marşrut hesab olunur.
S&P Global Energy şirkətində yanacaq və neft emalı üzrə qlobal tədqiqatlar rəhbəri Daniel Evans bildirib: “İnsanların yenidən özlərini təhlükəsiz hiss etməsi və sığorta təminatlarının bərpa olunması vaxt aparacaq. Xüsusilə də əməliyyat qruplarının bəzi obyektləri yenidən işə salması üçün müəyyən müddət tələb olunur.”
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